28 февраля 2022, 12:59
Оппозиционного саратовского депутата Николая Бондаренко лишили мандата
«Понятно, что этим решением вы планируете заставить молчать мой депутатский микрофон, но самое страшное для вас — вы не сможете заставить молчать избирателей», - прокомментировал лишение мандата сам Николай Бондаренко
Фото: Яндекс.Дзен
Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко лишили мандата. Ранее такое решение приняла мандатная комиссия, а сегодня депутаты его утвердили.
«Понятно, что этим решением вы планируете заставить молчать мой депутатский микрофон, но самое страшное для вас — вы не сможете заставить молчать избирателей», - прокомментировал лишение мандата сам Николай Бондаренко.
Коммунист также отметил, что его совесть чиста, так как он за пять лет в Думе не проголосовал «ни за один поганый закон, ни за одну грабительскую инициативу».
Поводом для лишения Николая Бондаренко депутатского мандата стали обвинения в получении дохода через YouTube, где он ведет свой блог. Сам Бондаренко настаивал, что донаты нельзя считать доходом.