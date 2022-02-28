28 февраля 2022, 12:55
Московские аэропорты на фоне санкций отменили более 160 рейсов
Согласно сервису «Яндекс.Расписание», аэропорт «Внуково» отменил 37 рейсов, в «Домодедово» отменено более 20 вылетов, а в «Шереметьево» задержаны девять рейсов и отменены 14 вылетов
Фото: in-domodedovo.ru
Аэропорты Москвы в понедельник 28 февраля задержали и отменили более 160 рейсов на фоне введения Западом санкций в авиационной отрасли.
Согласно сервису «Яндекс.Расписание», аэропорт «Внуково» отменил 37 рейсов, в «Домодедово» отменено более 20 вылетов, а в «Шереметьево» задержаны девять рейсов и отменены 14 вылетов.
Напомним, что после начала венной операции российской армии в Украине европейские страны стали закрывать небо для российских самолетов. Вечером 27 февраля Евросоюз объявил о полном закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний. «Аэрофлот» после этого отменил все свои рейсы в европейские города.
Отметим, что запрет на полеты в Европу касается и частных самолетов, которыми пользуются состоятельные граждане.