28 февраля 2022, 12:41
Центробанк на фоне новых антироссийских санкций повысил ключевую ставку до 20%
В заявлении Банка России говорится, что такое решение обеспечит увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков
Фото: life.ru
Центральный банк России на фоне беспрецедентных санкций Запада против РФ принял решение повысить ключевую ставку с 9,5 до 20% годовых.
В заявлении Банка России говорится, что такое решение обеспечит увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
Ключевая ставка повышается с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также для защиты сбережений граждан от обесценивания.
Отметим, что резкое повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по ипотечным и потребительским кредитам. Займы для населения станут менее доступными.