28 февраля 2022, 12:12
Власти Польши допустили полное закрытие границы с Россией
Власти Польши допустили возможное закрытие границы с Российской Федерацией из-за спецоперации в Украине. Напомним, что граница между Польшей и РФ проходит в Калининградской области
Фото: vita-property.ru
Власти Польши допустили возможное закрытие границы с Российской Федерацией из-за спецоперации в Украине. Напомним, что граница между Польшей и РФ проходит в Калининградской области.
Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский сообщил, что такой запрос к Варшаве поступил.
Чиновник добавил, что польские власти готовы к введению дальнейших санкций и закрытию границ, однако нужно помнить, что в России также находятся граждане Польши, у которых должна оставаться возможность вернуться на родину.