28 февраля 2022, 11:38
Минобороны России предложило жителям Киева покинуть город
Министерство обороны России обратилось к жителям Киева с предложением покинуть город перед его возможным штурмом. В ведомстве заявили, что все желающие могут беспрепятственно покинуть столицу
Фото: vvesti.com
Министерство обороны России обратилось к жителям Киева с предложением покинуть город перед его возможным штурмом. В ведомстве заявили, что все желающие могут беспрепятственно покинуть столицу.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков уточнил, что мирные жители могут покинуть столицу по трассе Киев — Васильков. Это направление «открыто и безопасно».
В Минобороны также подчеркнули, что военная операция российской армии в Украине не угрожает гражданскому населению, а целью военных являются только военные объекты.