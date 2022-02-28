Власти Кипра вслед за Евросоюзом закрыли небо для российских самолетов
Авиационные власти острова Кипр закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на проведение российской армией «спецоперации» в Украине
Авиационные власти острова Кипр закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на проведение российской армией «спецоперации» в Украине.
Запрет на полеты не распространяется на экстренные посадки, гуманитарные и спасательные рейсы, а также на возврат бортов в лизинге, сообщает РБК.
Напомним, что вечером 27 февраля Евросоюз полностью запретил российским самолетам, включая частные борты, летать над своей территорией. Российские лайнеры не смогут совершать посадку и взлет в европейских аэропортах, а также пролетать над ЕС. Исключение сделано только для аварийных посадок.
В ответ российские авиационные власти запретили европейским авиакомпания полеты в своем воздушном пространстве.
Напомним, что в соответствии с новыми санкциями российские перевозчики также должны вернуть все самолеты, находящиеся в лизинге.