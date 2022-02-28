Вячеслав Володин назвал «предателями» артистов, выступивших против спецоперации в Украине
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал «неприемлемой» позицию российских артистов, которые публично выступили против проведения в Украине «спецоперации»
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал «неприемлемой» позицию российских артистов, которые публично выступили против проведения в Украине «спецоперации».
Председатель нижней палаты парламента назвал позицию артистов «предательством своего народа» и участников «миротворческой операции».
«Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях», — заявил Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы также раскритиковал аналогичную позицию россиян, которые родились с «золотой ложкой во рту» и уехали за границу.
«Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», — отметил г-н Володин.
Напомним, что ранее против действий российской армии в Украине выступила дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета, которая постоянно проживает в Париже. Позже эта публикация в соцсети Лизы Песковой была удалена.
Внучка первого президента России Бориса Ельцина и дочь советника действующего президента Валентина Юмашева Мария Юмашева приняла участие в митинге в поддержку Украины, который прошел в Лондоне.