28 февраля 2022, 07:52
Евросоюз введет санкции против Дмитрия Пескова и Алишера Усманова
Евросоюз анонсировал введение санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прокремлевского олигарха Алишера Усманова, совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана
Фото: novostivl.ru
Евросоюз анонсировал введение санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прокремлевского олигарха Алишера Усманова, совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана и главы Совета директоров «Альфа-банка» Петра Авена.
По данным агентства Bloomberg в санкционный список ЕС также могут попасть глава «Северстали» Алексей Мордашов, друг президента и виолончелист Сергей Ролдугин и несколько представителей государственных пропагандистских СМИ.
Напомним, что в ответ на проведение российской армией спецоперации в Украине власти США, ЕС, Великобритании и Канады уже ввели санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, 351 депутата Госдумы, пропагандистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.