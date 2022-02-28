Курс евро на бирже Forex вырос до 127 рублей, а курс доллара - до 113 рублей
Курсы доллара и евро к рублю из-за событий в Украине и новых антироссийских санкций достигли исторических максимумов. На бирже Forex евро торгуется на отметке 127 рублей, а доллар - 113,5 рублей
Курсы доллара и евро к рублю из-за событий в Украине и новых антироссийских санкций достигли исторических максимумов. На бирже Forex евро торгуется на отметке 127 рублей, а доллар - 113,5 рублей.
Агентство Bloomberg уточняет, что евро вырос вырос к рублю на 35%, а доллар - на 33%.
Напомним, что российская армия начала «спецоперацию» в Украине рано утром 24 февраля, после чего евро и доллар резко подорожали к рублю, а котировки практически всех российских компаний упали до рекордных значений. Торги на московской и Петербургской биржах были остановлено.
В Центробанке РФ сообщили, что в понедельник, 28 февраля, торги на Московской бирже откроются не раньше 10 часов утра.
Напомним, что в минувшие выходные Евросоюз ввел санкции в отношении Центробанка РФ. Были запрещены операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ, «в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России».
Одновременно с этим ЕС разрешил проводить транзакции с Банком России, если это «строго необходимо» для финансовой стабильности ЕС или соответствующей страны.
Обновлено
Центробанк РФ сообщил, что торги на рынке акций Мосбиржи откроются не ранее 15:00 по московскому времени. Окончательное решение будет объявлено в 13:00 по московскому времени.