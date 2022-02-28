Российские ученые и бизнесмены создали Антивоенный комитет для борьбы с «диктатурой» Путина
Группа известных российских ученых и бизнесменов объявила о создании Антивоенного комитета России, целью которого станет борьба с «диктатурой» Владимира Путина
Группа известных российских ученых и бизнесменов объявила о создании Антивоенного комитета России, целью которого станет борьба с «диктатурой» Владимира Путина.
В антивоенный комитет вошли бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, академик РАН Юрий Пивоваров, историк Владимир Кара-Мурза, политик Дмитрий Гудков, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович, а также журналист Евгений Киселев, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
В первом заявлении комитета говорится, что Владимир Путин развязал вооруженный конфликт в Украине, а граждане России против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, вооруженный конфликт и «массовую гибель людей».
Комитет также отметил, что «разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России должны быть названы военными преступниками».
Ранее Михаил Ходорковский обратился к влиятельным российским бизнесменам с призывом выступить против «спецоперации» российских войск в Украине. «Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны пытаться проскочить между струйками. Либо заявляйте свою позицию, либо мы враги», - заявил предприниматель.
Отметим, что публично против спецоперации выступили миллиардеры Михаил Фридман и Олег Дерипаска. Так, глава «Альфа-банка», который попал под санкции из-за ситуации в Украине, заявил, что «страстно желает прекращения кровопролития». Олег Дерипаска призвал в своем телеграм-канале как можно скорее начать переговоры, потому что «мир очень важен».