Глава российской делегации на конференции ООН извинился за спецоперацию в Украине
Представитель России Олег Анисимов начал свою речь с извинений. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», - заявил чиновник
Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов принес свои извинения за спецоперацию российской армии в Украине.
Конференция проходила в онлайн-формате, а представитель Украины Светлана Краковская заявила, что они «не сдадутся» и выразила надежду, что и мир не сдастся «в построении будущего, устойчивого к изменению климата».
Затем выступал представитель России Олег Анисимов, который начал свою речь с извинений. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», - заявил чиновник и добавил, что многие в России «не могут найти никакого оправдания для атаки на Украину», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на AFP.
Позже Олег Анисимов в разговоре с AFP не стал отказываться от этих слов, но подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция российской делегации.