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Политика
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28 февраля 2022, 02:15

Глава российской делегации на конференции ООН извинился за спецоперацию в Украине

Представитель России Олег Анисимов начал свою речь с извинений. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», - заявил чиновник

Глава российской делегации на конференции ООН извинился за спецоперацию в Украине
Фото: kapital-rus.ru

Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов принес свои извинения за спецоперацию российской армии в Украине.

Конференция проходила в онлайн-формате, а представитель Украины Светлана Краковская заявила, что они «не сдадутся» и выразила надежду, что и мир не сдастся «в построении будущего, устойчивого к изменению климата».

Затем выступал представитель России Олег Анисимов, который начал свою речь с извинений. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не смогли предотвратить этот конфликт», - заявил чиновник и добавил, что многие в России «не могут найти никакого оправдания для атаки на Украину», сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом) со ссылкой на AFP.

Позже Олег Анисимов в разговоре с AFP не стал отказываться от этих слов, но подчеркнул, что это его личное мнение, а не официальная позиция российской делегации.

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