28 февраля 2022, 01:38
Роскомнадзор заблокировал сайт «Ищи своих» для родственников российских военных
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов портал «Ищи своих». На этом сайте указано, что он создан МВД Украины в помощь родственникам российских солдат, которые могут участвовать в военной спецоперации на территории республики
Фото: rus.postimees.ee
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов портал «Ищи своих». На этом сайте указано, что он создан МВД Украины в помощь родственникам российских солдат, которые могут участвовать в военной спецоперации на территории республики.
Телеграм-канал «Сетевые свободы» сообщает, что РКН заблокировал сайт «Ищи своих» по требованию Генпрокуратуры РФ. При этом одноименный телеграм-канал пока работает.
Военная спецоперация в Украине началась рано утром 24 февраля, однако только к вечеру 27 февраля Минобороны России признало потери своей армии.
«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», — заявили в ведомстве, но не конкретные цифры не назвали.