28 февраля 2022, 01:05
ФИФА из солидарности с Украиной лишила сборную России флага и гимна
Международная футбольная федерация (ФИФА) осудила спецоперацию российских войск в Украине и в качестве санкции отменила все международные соревнования в РФ
Фото: donbasstoday.ru
Международная футбольная федерация (ФИФА) осудила спецоперацию российских войск в Украине и в качестве санкции отменила все международные соревнования в РФ.
В соответствии с решением ФИФА все «домашние» матчи с участием сборной России должны проводиться на нейтральной территории и без допуска зрителей на трибуны.
Сборной России не стали запрещать участвовать в международных матчах, однако выступать футболисты должны под нейтральным флагом и без гимна Российской Федерации.
При этом в ФИФА заявили, что это «первые меры» в отношении России.