Глава авиакомпании «Победа» уехал из России в первый день спецоперации в Украине
Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул Россию. Между тем, Ирландия потребовала от «Победы» вернуть 10 пассажирских самолетов Boeing-737, которые находятся в лизинге у лоукостера
Генеральный директор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков покинул Россию в первый день спецоперации российской армии в Украине. По данным Baza, Калмыков вместе с семьей уехал в Швейцарию.
В настоящее время Андрея Калмыкова замещает технический директор «Победы» Андрей Юриков, а 26 февраля он принял участие в общем совещании с главой Минтранса по видеосвязи.
В «Победе» сообщили, что Калмыков с Юриковым и сообщил, что болен коронавирусом, поэтому пока не знает, когда вернется к работе.
Между тем, Ирландия из-за новых антироссийских санкций потребовала от «Победы» вернуть 10 пассажирских самолетов Boeing-737, которые находятся в лизинге у лоукостера. Авиакомпания уже сняла эти лайнеры с расписания.
В свою очередь американская компания Jeppesen поставила «Победу» в известность о прекращении передачи лоукостеру аэронавигационной информации.