27 февраля 2022, 21:40
В России в ходе акций протеста против «спецоперации» в Украине задержали более 2000 человек
В Москве силовики задержали около тысячи человек, в Санкт-Петербурге - около 600 человек. По данным правозащитников, в северной столицы зафиксированы случаи жесткого задержания участников мирного протеста
Фото: Дождь
В России в ходе акций протеста против «спецоперации» российской армии в Украине в минувшее воскресенье силовики задержали 2023 человека.
Всего за четыре дня протестных акций в разных городах страны было задержано 5250 человек, сообщает «ОВД-Инфо» (проект признан иностранным агентом).
В Москве силовики задержали около тысячи человек, в Санкт-Петербурге - около 600 человек. По данным правозащитников, в северной столицы зафиксированы случаи жесткого задержания участников мирного протеста.
Также сообщается о грубых нарушениях прав человека со стороны сотрудников правоохранительных органов. К задержанным не пускают адвокатов, а некоторые из них сообщают о принуждении писать заявление об отказе от защитника.