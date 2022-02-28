28 февраля 2022, 00:02
Евросоюз отменит программу «золотых паспортов» для богатых россиян
Евросоюз решил отказаться от программы «золотых паспортов» для состоятельных российских граждан. Напомним, что в рамках этой программы европейское гражданство можно было получить в обмен на инвестиции
Фото: moscovo.embaixadaportugal.mne.gov.pt
Евросоюз решил отказаться от программы «золотых паспортов» для состоятельных российских граждан. Напомним, что в рамках этой программы европейское гражданство можно было получить в обмен на инвестиции.
О прекращении действия программы «золотых паспортов» сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В Министерстве иностранных дел Португалии уже сообщили о приостановке такой программы в связи с действиями российской армии в Украине.
Глава ведомства Аугушту Сантуш Силва заявил, что новые заявления на получение португальского паспорта в обмен на инвестиции рассматриваться не будут.
За последние десять лет россияне получили более 430 «золотых виз», а их общий объем инвестиций составил более 277 млн евро.