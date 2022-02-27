27 февраля 2022, 19:01
Владимир Путин после введения санкций перевел «силы сдерживания» в особый режим
Владимир Путин после введения властями США и Евросоюза радикальных санкций против России из-за «спецоперации» в Украине приказал Министерству обороны перевести «силы сдерживания» в особый режим боевого дежурства
Фото: naked-science.ru
Президент Владимир Путин после введения властями США и Евросоюза радикальных санкций против России из-за «спецоперации» в Украине приказал Министерству обороны перевести «силы сдерживания» в особый режим боевого дежурства.
Стратегические силы сдерживания предназначены для сдерживания агрессии против России и союзников страны, а также разгрома агрессора, «в том числе в войне с применением ядерного оружия».
В силы сдерживания входят ракетные и авиационные комплексы межконтинентальной дальности, а также стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.