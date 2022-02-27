27 февраля 2022, 18:13
Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет все рейсы в Европу из-за закрытого неба
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все международные рейсы в европейском направлении. Такое решение было принято в связи с тем, что 15 стран Европы закрыли свое небо для российских авиакомпаний
Фото: travelbelka.ru
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила все международные рейсы в европейском направлении. Такое решение было принято в связи с тем, что 15 стран Европы закрыли свое небо для российских авиакомпаний в связи с проведением российской армией «спецоперации» в Украине.
Об отмене всех рейсов «Аэрофлота» сообщает издание Baza. В самой авиакомпании данную информацию пока не подтвердили, но вероятность прекращения полетов очень высокая.
Напомним, что из-за действий российской армии в Украине своей небо для авиакомпаний из РФ закрыли 15 иностранных государств. В этом списке практически все европейские страны.