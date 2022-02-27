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27 февраля 2022, 13:13

Глава Дагестана сообщил о гибели жителя республики в ходе «спецоперации» в Украине

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о гибели местного жителя Нурмагомеда Гаджимагомедова в ходе «спецоперации» российской армии в Украине

Глава Дагестана сообщил о гибели жителя республики в ходе «спецоперации» в Украине
Фото: dagpravda.ru

Глава республики Дагестан Сергей Меликов сообщил о гибели местного жителя Нурмагомеда Гаджимагомедова в ходе «спецоперации» российской армии в Украине.

Чиновник в своейм Instagramв ыразил соболезнования семье офицера и заявил, что Гаджимагомедов «с честью» исполнил свой служебный долг.

«Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира», — отметил Сергей Меликов. 

Отметим, что Министерство обороны РФ пока не сообщало, есть ли у России потери во время военных действий.

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