27 февраля 2022, 13:00
В Ленобласти в элитном поселке обнаружили мертвым топ-менеджера ЕРЦ «Газпром»
В Ленинградской области в элитном поселке Ленинское обнаружили мертвым 61-летнего заместителя генерального директора ЕРЦ «Газпром» по корпоративной безопасности
Фото: sledcom.ru
В Ленинградской области в элитном поселке Ленинское обнаружили мертвым 61-летнего заместителя генерального директора ЕРЦ «Газпром» по корпоративной безопасности.
Тело топ-менеджера обнаружили в гараже-пристройке на улице Рубиновая. Рядом с телом мужчины найдена предсмертная записка, сообщает портал 47news.
Стоит отметить, что примерно месяц назад в этом же поселке нашли мертвым 60-летнего главу транспортной службы «Газпром инвеста».
Погибшие ранее работали в «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», который занимается экспортом топлива в девять регионов РФ.
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