Попавшие под санкции российские банки отключат от системы SWIFT
Евросоюз, США, Канада и Великобритания пошли на крайние меры и объявили о решении отключить российские банки от международной системы SWIFT в ответ на проведение российский армии «спецоперации» в Украине
Евросоюз, США, Канада и Великобритания пошли на крайние меры и объявили о решении отключить российские банки от международной системы SWIFT в ответ на проведение российский армии «спецоперации» в Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что от SWIFT будут отключены банки, которые попали под санкции из-за ситуации в Украине. Это Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», Промсвязьбанк, банк «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк. Также под санкциями находятся госкорпорация ВЭБ.РБ, Россельхозбанк, МКБ, банк «Россия», ИС-банк, ЧБРР, Генбанк и Газпромбанк.
«Мы обязуемся отключить определенное количество российских банков от SWIFT. Это остановит их операции по всему миру и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила глава Еврокомиссии.
Еще одна ответная мера на действия российской армии в Украине - блокировка активов Центробанка России и российских бизнесменов.