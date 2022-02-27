Google запретила российским госСМИ получать деньги за рекламу на сервисах компании
Американская компания Google запретила российским государственным СМИ получать деньги за рекламу на своих сайтах, а также в приложениях и видео на YouTube
Американская компания Google запретила российским государственным СМИ получать деньги за рекламу на своих сайтах, а также в приложениях и видео на YouTube. Данный запрет в компании объяснили «чрезвычайными обстоятельствами», под которыми имеется ввиду «спецоперация» российских войск в Украине.
Google также запретила российским государственным СМИ использовать рекламные технологии американской компании для получения дохода на своих сайтах. Так, госСМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать рекламу в сервисах «Поиск» и Gmail, сообщает Reuters.
Соцсеть Facebook в свою очередь стала помечать российские государственные СМИ специальной маркировкой, а также запретила им показывать рекламу и осуществлять монетизацию в соцсети.
В ответ Роскомнадзор начал ограничивать доступ российских интернет-пользователей к Facebook.