26 февраля 2022, 16:15
Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить публикации, в которых происходящее в Украине называется войной
Роскомнадзор направил «Новой газете», «Эху Москвы», «Дождю» (признан иностранным агентом), «Медиазоне» (признан инагентом) и другим СМИ требование удалить несколько заметок о военной операции российской армии в Украине
Фото: kod.ru
Роскомнадзор направил «Новой газете», «Эху Москвы», «Дождю» (признан иностранным агентом), «Медиазоне» (признан инагентом) и другим СМИ требование удалить несколько заметок о военной операции российской армии в Украине.
В ведомстве заявили, что данная информация является недостоверной. В случае неисполнения требования доступ к сайтам СМИ будет ограничен.
В заявлении РКН говорится, что под видом достоверных сообщений СМИ разместили недостоверную информацию «об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии». Также ведомству не нравится, что происходящее в Украине журналисты называют войной, а не «спецоперацией».