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Общество
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26 февраля 2022, 16:15

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить публикации, в которых происходящее в Украине называется войной

Роскомнадзор направил «Новой газете», «Эху Москвы», «Дождю» (признан иностранным агентом), «Медиазоне» (признан инагентом) и другим СМИ требование удалить несколько заметок о военной операции российской армии в Украине

Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить публикации, в которых происходящее в Украине называется войной
Фото: kod.ru

Роскомнадзор направил «Новой газете», «Эху Москвы», «Дождю» (признан иностранным агентом), «Медиазоне» (признан инагентом) и другим СМИ требование удалить несколько заметок о военной операции российской армии в Украине.

В ведомстве заявили, что данная информация является недостоверной. В случае неисполнения требования доступ к сайтам СМИ будет ограничен.

В заявлении РКН говорится, что под видом достоверных сообщений СМИ разместили недостоверную информацию «об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии». Также ведомству не нравится, что происходящее в Украине журналисты называют войной, а не «спецоперацией».

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