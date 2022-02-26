Эстония и Болгария объявили о закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний
Эстония и Болгария объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Это стало ответом стран на вторжение российских войск в Украину
Эстония и Болгария объявили о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов. Это стало ответом стран на вторжение российских войск в Украину.
Глава министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас сообщил, что республика поддерживает инициативу Польши и Чехии запретить всем российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством страны.
Аналогичное решение приняли авиационные власти Болгарии. В официальном заявлении Министерства транспорта говорится, что запрет распространяется и на воздушное пространство над территориальными водами страны.
Напомним, что ранее Великобритания запретила «Аэрофлоту» выполнять рейсы в Лондон и другие города страны. В ответ Росавиация запретила британским авиакомпаниям летать в Россию и пролетать над территорией России.
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Российские власти в качестве зеркальной меры закрыли свое воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Полеты авиакомпании этих стран смогут осуществлять только по специальному разрешению.