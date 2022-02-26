26 февраля 2022, 02:11
Авиакомпания S7 приостановила полеты в Европу до 13 марта
Российская авиакомпания S7 приостановила полеты в европейские города с 26 февраля по 13 марта. Также с 13 марта приостановлена продажа билетов. Решение связано с частичным закрытием европейского воздушного пространства для российских перевозчиков
Фото: geliovostok.ru
Российская авиакомпания S7 приостановила полеты в европейские города с 26 февраля по 13 марта. Также с 13 марта приостановлена продажа билетов на европейских направлениях.
В заявлении авиакомпании говорится, что в связи с закрытием воздушного пространства рядом европейских государств (об этом объявили Польша и Чехия) было принято решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Решение касается рейсов в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу и Париж.
Напомним, что Литва, Латвия и Чехия объявили о приостановке выдачи российским гражданам шенгенских виз в связи с военной операцией в Украине.