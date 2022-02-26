26 февраля 2022, 01:03
Роскомнадзор начал ограничивать доступ российских пользователей к Facebook
Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook. В ведомстве данную меру объяснили решением Генпрокуратуры, которая считает соцсеть причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан РФ
Фото: itcrumbs.ru
Роскомнадзор с 25 февраля начал частично ограничивать доступ к социальной сети Facebook. В ведомстве данную меру объяснили решением Генпрокуратуры, которая считает соцсеть причастной к «нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России».
В РКН напомнили, что Facebook ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», онлайн-изданий «Лента.ру» и «Газета.ру».
Роскомнадзор направил компании Meta Platforms, Inc.(новое название Facebook) требование снять введенные против российских СМИ ограничения, однако оно выполнено не было.