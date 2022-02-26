26 февраля 2022, 00:02
Членство России в Совете Европы приостановили из-за военной операции в Украине
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Такое решение принято в ответ на проведение Москвой военной операции в Украине. Отметим, что Россия была членом Совета Европы с 1996 года
Фото: 1neof.ru
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Такое решение принято в ответ на проведение Москвой военной операции в Украине.
Отметим, что Россия была членом Совета Европы с 1996 года.
Руководство организации пока не ставит вопрос о полном исключении нашей страны из состава членов СЕ, однако это может произойти, если Кремль не остановится военную операцию на Украине. Выход из Совета Европы будет означать выход из Европейской Конвенции.
Даже с приостановленным членством Россия остается участником конвенций Совета Европы и членом Европейского суда по правам человека. Соответственно российские граждане смогут и дальше подавать жалобы на российские власти.