Евросоюз подготовил экономические санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова
Евросоюз готовит третий пакет санкций против России из-за проведения военной операции в Украине, который предполагает заморозку зарубежных активов президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Евросоюз готовит третий пакет санкций против России из-за проведения военной операции в Украине, который предполагает заморозку зарубежных активов президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
По данным Reuters, власти ЕС планируют лишь заморозить активы высокопоставленных российских чиновников, но о запрете въезда на страны союза речи не идет. В Европе выступают за сохранение возможности для дипломатии.
Кроме того, новые санкции затронут «множество» российских олигархов, а также будут способны «подорвать» финансовый и энергетических секторы экономики России.
Согласно официальным декларациям о доходах и имуществе, у Владимира Путина и Сергея Лаврова зарубежных активов нет. По данным издания «Важные истории» (признанно иностранным агентом), у Сергея Лаврова есть тайная жена Светлана Полякова, а ее дочь Полина проживает в Лондоне, в элитной квартире, арендованной на 999 лет (непрямой вид собственности в Великобритании).
Кроме того, по данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), новому мужу бывшей жены президента РФ Людмилы Путиной Артуру Очеретному принадлежит вилла во Франции.