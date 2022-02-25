25 февраля 2022, 17:52
Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний
Глава польского правительства Матиуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее постановление. Аналогичные меры в ответ на проведение Россией военной операции в Украине введут и чешские власти
Фото: conavigo.com
Власти Польши и Чехии сообщили о намерении закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.
Глава польского правительства Матиуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее постановление. Аналогичные меры в ответ на проведение Россией военной операции в Украине введут и чешские власти.
Сейчас рейсы по маршруту Москва – Варшава несколько раз в день выполняют российский «Аэрофлот» и польский LOT.
Ранее Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» и запретила авиакомпании осуществлять рейсы в Лондон. В ответ Росавиация запретила британским авиаперевозчикам совершать рейсы в Москву и летать транзитом через Россию.