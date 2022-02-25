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Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
25 февраля 2022, 17:52

Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний

Глава польского правительства Матиуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее постановление. Аналогичные меры в ответ на проведение Россией военной операции в Украине введут и чешские власти

Польша и Чехия закроют воздушное пространство для российских авиакомпаний
Фото: conavigo.com

Власти Польши и Чехии сообщили о намерении закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Глава польского правительства Матиуш Моравецкий заявил, что поручил подготовить соответствующее постановление. Аналогичные меры в ответ на проведение Россией военной операции в Украине введут и чешские власти.

Сейчас рейсы по маршруту Москва – Варшава несколько раз в день выполняют российский «Аэрофлот» и польский LOT.

Ранее Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» и запретила авиакомпании осуществлять рейсы в Лондон. В ответ Росавиация запретила британским авиаперевозчикам совершать рейсы в Москву и летать транзитом через Россию.

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