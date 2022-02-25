Журналистку «Коммерсанта» исключили из пула МИД РФ из-за письма против войны в Украине
Журналист «Коммерсанта» Елена Черненко сообщила об исключении ее из пула Министерства иностранных дел России из-за письма против проведения военной операции в Украине
Журналист «Коммерсанта» Елена Черненко сообщила об исключении ее из пула Министерства иностранных дел России из-за письма против проведения военной операции в Украине.
«Я сожалею о таком решении, но такие уж видимо времена. Постараюсь продолжать выполнять свою работу максимально качественно и объективно», — сообщила Елена Черненко.
Журналистка обратилась к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой с просьбой «не принимать аналогичных мер по отношению к ее коллегам», которые подписали открытое письмо против войны. Черненко пояснила, что Захарова ранее обвинила ее в том, что она «подставила» своих коллег и «прячется за их спинами».
«И хоть я с такими формулировками не согласна, это письмо - действительно, прежде всего моя инициатива. Я не считаю, что насилие и несправедливость в одном месте (на Донбассе) оправдывает насилие и несправедливость в другом (военную операцию)», - отметила журналистка «Коммерсанта».
Напомним, что ранее сотрудники телеканала «Матч ТВ» сообщили, что руководство запретило им комментировать в соцсетях военную операцию России в Украине, а особенно выступать против войны.