Рамзан Кадыров заявил о готовности 10 тысяч чеченцев отправиться в Украину
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров , который неоднократно называл себя «пехотинцем Владимира Путина», собрал на площади в Грозном около 10 тысяч силовиков, которые готовы отправиться на войну с Украиной
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров , который неоднократно называл себя «пехотинцем Владимира Путина», собрал на площади в Грозном около 10 тысяч силовиков, которые готовы отправиться на войну с Украиной.
Рамзан Кадыров также потребовал от украинского президента Владимира Зеленского извинений перед Владимиром Путиным. «Хочу дать совет пока еще действующему президенту Зеленскому… пока он не стал экс-президентом Украины… позвонить нашему главнокомандующему, президенту Владимиру Владимировичу и извиниться», - заявил глава Чечни, слова которого приводит Baza.
В свою очередь Владимир Зеленский обратился к гражданам европейских стран с призывом отправляться на Украину «для защиты Европы». Записаться добровольцем можно в дипломатическом представительстве Украины.
«Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали. Вас уже хотят расколоть и поделить так же, как пытаются поделить сегодня Украину. Защищайте себя. Так же, как мы защищаем себя», - заявил украинский президент.