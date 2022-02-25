Россия из-за войны в Украине осталась без этапов «Формулы-1» и Кубка мира по лыжам
В официальном заявлении говорится, что руководство «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно
Руководство «Формулы-1» объявило об отмене российского этапа Гран-при в Сочи в связи с проведением военной операции в Украине.
В официальном заявлении говорится, что руководство «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно.
Гран-при России в Сочи был запланирован на 23-25 сентября 2022 года.
В свою очередь Международная федерация лыжного спорта сообщила об отмене все этапов Кубка мира, которые должны были пройти в России в сезоне 2021–2022 годов. Соревнования состоятся в других странах.
Ранее уже был отменен этап Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области, который должен был состояться 26 и 27 февраля. Кроме того, УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.