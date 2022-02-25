Клан Ротенбергов взялся за решение проблем скандального подрядчика «РЖД»
Руководство группой «1520», которая является крупнейшим подрядчиком «Российских железных дорог», после того, как ее совладельцы Валерий Маркелов и Борис Ушерович отошли от дел, фактически перешло к основному владельцу компании Алексею Крапивину
Руководство группой «1520», которая является крупнейшим подрядчиком «Российских железных дорог», после того, как ее совладельцы Валерий Маркелов и Борис Ушерович отошли от дел, фактически перешло к основному владельцу компании Алексею Крапивину. Напомним, что Маркелов в настоящее время находится под арестом по делу полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко и обвиняется в даче взяток, а Ушерович находится в бегах.
После возбуждения уголовного дела в отношении совладельцев «1520», решение вопросов Алексея Крапивина (он приходится сыном покойному Андрею Крапивину – советнику экс-главы «РЖД» Владимира Якунина) на уровне Кремля взял на себя близкий к власти бизнесмен Игорь Ротенберг, сообщает телеграм-канал «Компромат Групп». Благодаря поддержке влиятельного клана, следственные органы не предъявляют г-ну Крапивину никаких претензий по делу о взятках, хотя Маркелов дал против него исчерпывающие показания.
Клан Ротенбергов и раньше помогал группе Крапивина «1520», которая должна отойти группе «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга и госкорпорации ВЭБ.РФ. Так, после ареста бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна, подряды некогда принадлежавшей ему компании «Спецтрансстрой» оказались переданы «1520», в результате чего Восточный полигон «РЖД» получит в 2022 году 100 млрд рублей. Кроме того, часть подрядов группе Крапивина вообще достается без проведения конкурсных процедур.
Оперативным управлением «1520» сейчас занимаются Алексей Крапивин и Алексей Давыдов, а их деятельность курирует подконтрольная Ротенбергам служба безопасности, которую возглавляет экс-сотрудник ФСБ по фамилии Карпов, сообщает «Компромат Групп».
При этом у г-на Крапивина есть и собственная служба безопасности, которой руководит Алексей Пугачев – бывший сотрудник Управления МВД на транспорте. Сейчас он отвечает за взаимодействие с подрядчиками и силовиками. Алексей Давыдов – давний друг покойного Андрея Крапивина и ранее возглавлял Казначейство «РЖД», а затем Департамент управления дочерними и зависимыми обществами компании.
Генеральным директором «1520» является непубличный Сергей Клевакин, который контролирует все финансовые схемы группы. Сейчас подрядчик «РЖД» не справляется с объемами работ по госконтрактам, поэтому ему приходится привлекать субподрядчиков. По данным «Компромат Групп», отличительной чертой работы «1520» с субподрядчиками является выплата небольшого аванса с последующим обещанием полной оплаты и расторжением контракта под благовидным предлогом. Следствием такой политики стал отказ региональных компаний-подрядчиков от сотрудничества с группой Крапивина на фоне отказов московских компаний работать в сложных региональных условиях.