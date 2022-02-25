ЦБ РФ опубликовал пояснения о работе банков, которые попали под санкции
Центробанк России опубликовал пояснения для россиян в связи с введением властями США, Евросоюза, Великобритании и других стран санкций в отношении крупных российских банков
Центробанк России опубликовал пояснения для россиян в связи с введением властями США, Евросоюза, Великобритании и других стран санкций в отношении крупных российских банков.
Напомним, что под санкции попали Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк и Совкомбанк.
В ЦБ РФ сообщили, что клиенты указанных банков не смогут проводить онлайн-платежи в магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, которые поддерживают санкции. Также карты этих банков (кроме Сбербанка) не будут работать за границей.
Кроме того, мобильные приложения попавших под санкции банков могут быть удалены, а сами банки отключены от сервисов ApplePay и GooglePay. При этом стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам будет доступна в полном объеме на всей территории России.
Работа банков в России будет осуществляться в штатном режиме. Все средства клиентов всех банков на счетах, привязанных к картам, сохранены и доступны клиентам в любой момент времени, заверили в Центробанке.