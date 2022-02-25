25 февраля 2022, 14:41
В Литве участники акции против войны в Украине избили российского дипломата
В полиции Вильнюса сообщили, что подозреваемый в нападении на российского дипломата задержан. Другие подробности происшествия и имя пострадавшего не сообщаются
Фото: lt.sputniknews.ru
В Литве участники акции против войны в Украине избили российского дипломата. Инцидент произошел возле здания посольства России в Вильнюсе.
Представитель посольства подтвердил агентству ТАСС, что такой инцидент действительно произошел. Сейчас по данному факту ведутся следственные действия.
В полиции Вильнюса сообщили, что подозреваемый в нападении на российского дипломата задержан. Другие подробности происшествия и имя пострадавшего не сообщаются.