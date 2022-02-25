Более 150 тысяч россиян не могут уехать домой с юга России из-за закрытия аэропортов
25 тысяч человек – это организованные туристы, которые уехали на юг по путевке. Большая часть туристов находится в Краснодарском крае (в основном на горнолыжных курортах в Сочи) и в Крыму
В южных городах России в связи с закрытием аэропортов до 2 марта застряли около 150 тысяч туристов. Такие данные приводит пресс-служба Ростуризма.
25 тысяч человек – это организованные туристы, которые уехали на юг по путевке. Большая часть туристов находится в Краснодарском крае (в основном на горнолыжных курортах в Сочи) и в Крыму.
В Ростуризме сообщили, что крупные туроператоры организовали для своих туристов автобусные вывозные рейсы. Остальных граждан в Минтрансе пообещали вывозить на поездах.
Ростуризм также призвал владельцев гостиниц пойти на встречу туристам и продлить их проживание до даты выезда без повышения стоимости услуг. Туристам ведомство советует держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.
Напомним, что аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону и еще девяти южных городов России были временно закрыты в связи с проведением военной операции в Украине. В связи с прекращением полетов предприимчивые водители предлагают туристам подвоз на машине до их городов. Стоимость услуг варьируется от 45 до 100 тысяч рублей за поездку.