25 февраля 2022, 13:53
Китайские импортеры отказываются от новых закупок российской нефти из-за войны в Украине
Китайские импортеры временно отказались от новых закупок морских партий российской нефти. Покупатели опасаются потенциального негативного влияния войны в Украине на доставку
Фото: союзженскихсил.рф
Китайские импортеры временно отказались от новых закупок морских партий российской нефти. Покупатели опасаются потенциального негативного влияния войны в Украине на доставку.
По данным Bloomberg, постоянные покупатели сырья, загружаемого в портах Дальнего Востока, заявили о приостановке закупок до тех пор, пока ситуация с финансированием и оплатой грузов не станет более ясной.
Еще одна причина приостановки закупок – подорожание в три раза стоимости перевозки нефти из Черного моря, так как из-за военных действий в Украине грузоотправители начали избегать этого региона по соображениям безопасности.