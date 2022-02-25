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Экономика
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25 февраля 2022, 13:53

Китайские импортеры отказываются от новых закупок российской нефти из-за войны в Украине

Китайские импортеры временно отказались от новых закупок морских партий российской нефти. Покупатели опасаются потенциального негативного влияния войны в Украине на доставку

Китайские импортеры отказываются от новых закупок российской нефти из-за войны в Украине
Фото: союзженскихсил.рф

Китайские импортеры временно отказались от новых закупок морских партий российской нефти. Покупатели опасаются потенциального негативного влияния войны в Украине на доставку.

По данным Bloomberg, постоянные покупатели сырья, загружаемого в портах Дальнего Востока, заявили о приостановке закупок до тех пор, пока ситуация с финансированием и оплатой грузов не станет более ясной.

Еще одна причина приостановки закупок – подорожание в три раза стоимости перевозки нефти из Черного моря, так как из-за военных действий в Украине грузоотправители начали избегать этого региона по соображениям безопасности.

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