25 февраля 2022, 13:34
Афганское движение «Талибан» призвало Россию и Украину к миру
Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России), которое захватило власть в Афганистане в середине августа 2021 года, призвало Россию и Украину прекратить военные действия и вести переговоры мирным путем
Фото: nypost.com
Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России), которое захватило власть в Афганистане в середине августа 2021 года, призвало Россию и Украину прекратить военные действия и вести переговоры мирным путем.
Официальный представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи заявил, что «Талибан» «в соответствии со своей нейтральной внешней политикой» призывает Россию и Украину к миру.
Представители движения также выразили опасения, что в результате военного конфликта погибнут мирные жители.