УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Руководство УЕФА в пятницу, 25 февраля, окончательно утвердило решение о лишении Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022
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Руководство УЕФА в пятницу, 25 февраля, окончательно утвердило решение о лишении Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022.
Согласно решению УЕФА, финальный матч состоится в Париже на стадионе «Стад-да-Франс» 28 мая.
Петербург лишился финала Лиги чемпионов из-за вторжения российской армии на территорию Украины.