Россияне в первый день войны в Украине сняли со счетов 111 млрд рублей
Начало военной операции России в Украине спровоцировало панику среди российских граждан, которые начали массово снимать наличные с карт и счетов. Только за 24 февраля граждане сняли 111,3 млрд рублей
Начало военной операции России в Украине спровоцировало панику среди российских граждан, которые начали массово снимать наличные с карт и счетов. Только за 24 февраля граждане сняли 111,3 млрд рублей.
В Центробанке РФ заявили, что это рекордный ажиотаж на снятие наличных с 27 марта 2022 года. Тогда панику среди населения спровоцировали карантин по коронавирусу и введение налога на процентный доход с крупных вкладов. Бизнес и граждане в тот день сняли 174,9 млрд рублей.
Отметим, что ажиотаж на снятие наличных 24 февраля сопровождался массовыми жалобами граждан на очереди и нехватку наличных в банкоматах. При этом в банках уверяли, что недостаточность наличности не носит системного характера, а банкоматы своевременно пополняются.
Аналитики в свою очередь отметили, что у российских банков сейчас достаточно высоколиквидных активов для удовлетворения потребности населения и бизнеса в наличных деньгах, сообщает РБК.