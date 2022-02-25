Росавиация запретила британским авиакомпаниям летать в Россию и над Россией
Росавиация с 25 февраля запретила самолетам, связанным с Великобританией или зарегистрированным в этой стране, осуществлять рейсы в Россию, а также пересекать ее воздушное пространство транзитом
Росавиация с 25 февраля запретила самолетам, связанным с Великобританией или зарегистрированным в этой стране, осуществлять рейсы в Россию, а также пересекать ее воздушное пространство транзитом. Такое решение было принято в ответ на запрет «Аэрофлоту» летать в Великобританию.
В Росавиации заявили, что обращались к британскими коллегам с предложением провести консультации по вопросу организации авиасообщения, однако они ответили отказом.
В связи с позицией британской стороны российское ведомство решило ввести зеркальные меры в соответствии с положениями межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Россией и Великобританией «с целью соблюдения принципа паритета и равных прав для авиакомпаний», сообщает «КоммерсантЪ».
Рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва – Лондон, запланированный на 25 февраля, отменен. В Росавиации также отметили, что на сегодня у британских авиакомпаний было запланировано 70 транзитных рейсов и двух рейсов по маршруту Лондон-Москва.