Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль территории в районе Чернобыльской АЭС
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сейчас безопасность в районе атомной электростанции обеспечивается совместно российскими и украинскими военными
Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли под полный контроль территории в районе Чернобыльской АЭС в Украине.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что сейчас безопасность в районе атомной электростанции обеспечивается совместно российскими и украинскими военными. Россияне достигли договоренности со служащими отдельного батальона охраны АЭС Украины о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.
В российском оборонном ведомстве также заверили, что радиоактивный фон в районе АЭС находится в норме. Сотрудники продолжает обслуживать объекты АЭС в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку.
Конашенков подчеркнул, что совместные действия российских и украинских военнослужащих являются гарантией того, что националистические формирования не смогут организовать провокации в районе опасного объекта.