Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил участие дирижера Валерия Гергиева в концертах
Концертный зал в Нью-Йорке Карнеги-холл, расположенный на Манхэттене, отменил участие российского дирижера Валерия Гергиева в серии концертов Венского филармонического оркестра. Концерты запланированы на эти выходные
Концертный зал в Нью-Йорке Карнеги-холл, расположенный на Манхэттене, отменил участие российского дирижера Валерия Гергиева в серии концертов Венского филармонического оркестра. Концерты запланированы на эти выходные.
Такое решение было принято в связи с проведением Россией военной операции в Украине. Напомним, что Валерий Гергиев является сторонником президента Владимира Путина и на выборах был его доверенным лицом.
К участию в концертах Венского филармонического оркестра также не допустили известного пианиста Дениса Мацуева – еще одного сторонника Владимира Путина.
В свою очередь миланский театр «Ла Скала» и мэр города Джузеппе Сала потребовал от Валерия Гергиева выступить против войны в Украине. В случае отказа театр прекратит сотрудничество с дирижером.
«Мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения», - заявил мэр Милана.