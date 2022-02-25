Хакерская группа Anonymous объявила кибервойну российским властям
Одно из крупнейших хакерских сообществ в мире Anonymous объявило кибервойну России из-за вторжения в Украину. Соответствующее сообщение в Twitter группировки сопровождается хэштегом про Украину
Одно из крупнейших хакерских сообществ в мире Anonymous объявило кибервойну России из-за вторжения в Украину. Соответствующее сообщение в Twitter группировки сопровождается хэштегом про Украину.
Хакеры из Anonymous уже взяли на себя ответственность за атаку на сайт государственного телеканала RT. Некоторое время российский сайт RT и несколько зарубежных версий телеканала были недоступны. Представитель RT завил, что на сайты телеканала ведутся DDoS-атаки, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Отметим также, что вечером 24 февраля из-за кибератаки перестали работать сайты Кремля, правительства и парламента. Сейчас работа этих страниц восстановлена.
В связи с заявлением Anonymous координационный по компьютерным инцидентам ФСБ России объявил критический уровень угрозы кибератак на российские информационные ресурсы.