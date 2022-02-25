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25 февраля 2022, 07:54

Япония, Австралия и Канада ввели санкции против российских депутатов и олигархов

Глава правительства Фумио Кисида сообщил, что в рамках санкций вводится запрет на выдачу въездных виз отдельным гражданам России. Японские активы ряда граждан РФ и организаций будут заморожены

Япония, Австралия и Канада ввели санкции против российских депутатов и олигархов
Фото: profile.ru

Власти Японии ввели новые санкции против России из-за проведения военной операции в Украине.

Глава правительства Фумио Кисида сообщил, что в рамках санкций вводится запрет на выдачу въездных виз отдельным гражданам России. Японские активы ряда граждан РФ и организаций будут заморожены, а экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, будет ограничен, сообщает РИА Новости.

Одновременно с этим Австралия объявила о расширении антироссийских санкций. Премьер-министр страны Скотт Моррисон сообщил, что новые санкции будут направлены против олигархов, чей экономический вес имеет стратегическую значимость для России, а также против парламентариев, которые санкционировали ввод войск на территорию Украины.

Канада ввела санкции против депутатов Госдумы, членов их семей, 30 человек из окружения президента Владимира Путина, Сбербанка, ВТБ, «Российских железных дорог», «Газпрома» и «Транснефти».

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