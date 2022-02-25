Британские ученые подтвердили риск возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca
Ученые из Великобритании нашли подтверждение тому, что вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании компании AstraZeneca увеличивает риск одного вида тромбозов
Ученые из Великобритании нашли подтверждение тому, что вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании компании AstraZeneca увеличивает риск одного вида тромбозов. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале PLoS Medicine.
Медики обследовали 21 миллион англичан, которые получили две дозы прививки в период с декабря 2020 года и по март 2021 года. Затем ученые соотнесли полученную информацию с данными непривитых британцев, а также со статистикой заболеваемости тромбозами до начала пандемии COVID-19.
В ходе исследования специалисты выяснили, что риску возникновения закупорки сосудов и тромбоцитопении подвержены только пожилые пациенты. При этом вакцина AstraZeneca может вызывать только один вид тромбоза, который поражает внутричерепные вены.
Вакцинация этим препаратом повышала вероятность появления тромбоза в сосудах головы примерно в 2,2 раза. У непривитых граждан и привитых вакциной Pfizer такого риска выявлено не было.