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Общество
Миру предсказали новую «опаснейшую» вспышку коронавирусной инфекции
25 февраля 2022, 06:55

Британские ученые подтвердили риск возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca

Ученые из Великобритании нашли подтверждение тому, что вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании компании AstraZeneca увеличивает риск одного вида тромбозов

Британские ученые подтвердили риск возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca
Фото: Reuters

Ученые из Великобритании нашли подтверждение тому, что вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании компании AstraZeneca увеличивает риск одного вида тромбозов. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в журнале PLoS Medicine.

Медики обследовали 21 миллион англичан, которые получили две дозы прививки в период с декабря 2020 года и по март 2021 года. Затем ученые соотнесли полученную информацию с данными непривитых британцев, а также со статистикой заболеваемости тромбозами до начала пандемии COVID-19.

В ходе исследования специалисты выяснили, что риску возникновения закупорки сосудов и тромбоцитопении подвержены только пожилые пациенты. При этом вакцина AstraZeneca может вызывать только один вид тромбоза, который поражает внутричерепные вены.

Вакцинация этим препаратом повышала вероятность появления тромбоза в сосудах головы примерно в 2,2 раза. У непривитых граждан и привитых вакциной Pfizer такого риска выявлено не было.

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