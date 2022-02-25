Глава театра Мейерхольда подала в отставку, чтобы «не работать на убийцу»
Директор Театрально-культурного центра им. Мейерхольда Елена Ковальская объявила об уходе с занимаемой должности. Сове увольнение она объяснила протестом против военной операции России в Украине
Директор Театрально-культурного центра им. Мейерхольда Елена Ковальская объявила об уходе с занимаемой должности. Сове увольнение она объяснила протестом против военной операции России в Украине.
«Невозможно работать на убийцу и получать у него зарплату. Дела доведу до конца, которые начаты, на общественных началах», - написала Елена Ковальская в Facebook, слова которой приводит «Эхо Москвы».
Елена Ковальская работала в театре Мейерхольда с 2013 года. Она также является экспертом Министерства культуры и премии «Золотая маска».
Отметим, что против войны в Украине также выступили многие российские артисты, спортсмены, шоумены и блогеры. Вечером 24 февраля в 50 города страны прошли массовые митинги против военной операции в Украине. Силовики задержали более 1500 человек.