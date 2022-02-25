Сборные Польши, Чехии и Швеции по футболу отказались ехать в РФ на квалификационные матчи ЧМ-2022
Сборные Польши, Чехии и Швеции по футболу отказались ехать в Россию на матчи квалификационного раунда Чемпионата мира-2022. Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский заявил, что указанные сборные «не собираются играть в России»
Сборные Польши, Чехии и Швеции по футболу отказались ехать в Россию на матчи квалификационного раунда Чемпионата мира-2022.
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский заявил, что указанные сборные «не собираются играть в России».
В свою очередь пресс-службы национальных федераций заявили о недопустимости проведения отборочных игр на территории России и заявили, что ожидают незамедлительной реакции Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на военные действия в Украине, сообщает Sport24.
В лучшем случае матчи с участием сборной России состоятся на нейтральном поле.
Напомним, что УЕФА из-за военной операции России в Украине планирует лишить Санкт-Петербург права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Официально данное решение будет принято в пятницу, 25 февраля.