США ввели санкции против Сбербанка, Николая Патрушева и сыновей Игоря Сечина
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса; ограничение на 50% импорта высокотехнологичной продукции в Россию на 50%
Президент США Джо Байден вечером 24 февраля объявил о санкциях в отношении России из-за военных действий в Украине.
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса; ограничение на 50% импорта высокотехнологичной продукции в Россию на 50%; ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских госкомпаний, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Отдельно санкции вводятся против Сбербанка, банка «Открытие», Совкомбанка и «Новикомбанка», сыновей главы «Роснефти» Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеров ВТБ и Сбербанка. Ранее санкции были введены против банка ВТБ и Промсвязьбанка.
При этом пока власти США не стали отключать Россию от системы межбанковских переводов SWIFT.
Джо Байден отметил, что «агрессия Путина» против Украины «дорого обойдется» России в экономическом и стратегическом смысле, а российский президент станет «изгоем» на международной арене.