24 февраля 2022, 22:51
В России на акциях протеста против войны в Украине задержали более 1500 человек
В Москве задержали, по меньшей мере, 830 человек, в Петербурге – 378 человек. Среди задержанных социолог Григорий Юдин, правозащитник Лев Пономарев, журналистка Ася Казанцева
Фото: AP Photo/Дмитрий Серебряков
В российских городах на акциях протеста против проведения военной операции в Украине задержали более 1500 человек. Митинги с лозунгом «Нет войне!» прошли в 52 городах.
Проект «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) сообщает о задержании 1528 человек (по данным на 22.15), а в правоохранительных органах пока заявляют о 600 задержанных.
В Москве задержали, по меньшей мере, 830 человек, в Петербурге – 378 человек. Среди задержанных социолог Григорий Юдин, правозащитник Лев Пономарев, журналистка Ася Казанцева.
Очевидцы и журналисты сообщают о жестких задержаниях в Москве и Петербурге, а также о задержании несовершеннолетних граждан.